Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
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Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Belediye Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Osman G. yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, karşıdan karşıya geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen gence çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, üstünden sadece cep telefonu çıkan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-650 karayolundan karşıya geçmek isteyen gencin bir anda tırın önüne atladığı görülüyor.

(Orkun Kaya/İHA)

Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş
Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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