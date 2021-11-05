Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 67 ACE 672 plakalı Nissan marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki K.D.'ye çarptı. Çarpışma sonucu yaralanan K.D. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

 Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim

Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim

 Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title