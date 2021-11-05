Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 67 ACE 672 plakalı Nissan marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki K.D.'ye çarptı. Çarpışma sonucu yaralanan K.D. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK