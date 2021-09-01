Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde İsmail A. idaresindeki 11 AJ 296 otomobil, Atatürk Parkı önünde caddenin karşısına koşarak geçmeye çalışan 5 yaşındaki Fatma Erva K.'ye çarptı. Kazada hafif yaralan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, küçük kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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