Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arasındaki çocuğuna otomobil çarptı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Anne ve çocuğu hafif yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesine bağlı Gemlik-Armutlu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen kazada 77 ABC 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna çarptı. Kazada anne ve çocuğu hafif yaralanırken, otomobilde bulunan bir kişi ise kafasından yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı