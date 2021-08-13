Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arasındaki çocuğuna otomobil çarptı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Anne ve çocuğu hafif yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesine bağlı Gemlik-Armutlu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen kazada 77 ABC 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna çarptı. Kazada anne ve çocuğu hafif yaralanırken, otomobilde bulunan bir kişi ise kafasından yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3 gün içerisinde 2 farklı noktada bulunan cesetlerin sırrı çözüldü
Bursa'da 3 gün içerisinde 2 farklı noktada bulunan cesetlerin sırrı çözüldü
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Dövme yapmak için gittiği evde çıkan tartışma sonucu tabancayla boğazından vuruldu
Dövme yapmak için gittiği evde çıkan tartışma sonucu tabancayla boğazından vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Işın Karaca Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 23:40:48. #1.15#

title