Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı İstanbul Beylikdüzü'nde hızlı olduğu iddia edilen bir araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde hızlı olduğu iddia edilen bir araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza çarptı.

Kaza, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Bulvarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, hızla gelen bir araç fren yapmasına rağmen duramayarak, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne kız yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan anne kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Yerde 50 metre fren izi vardı"

Kaza anlarını gören ve aracın hızla geldiğini belirten esnaf Gürkan Öncel, "İki kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yoldan gelene araç hızlı bir şekilde geliyordu. Kadınları görünce durmaya çalıştı ama yaklaşık 50 metre boyunca fren yapmasına rağmen duramadı. Tabi duramayınca kadınlara çarptı ve o etkiyle arabanın ön çamı ve dikiz aynası kırıldı. Kadının kızı hafif şekilde yaralandı ama kadının kafasından ağır şekilde yaralıydı. Biz su falan verdik kadınlara daha sonra ambülans geldi ve hastaneye götürdü" diyerek kaza anlarını ve sonrasında yaşananları anlattı.

"Daha birkaç ay önce bir öğretmene araba çarptı ve hayatını kaybetti"

Daha önce de aynı yerde kazaların olduğunu belirten Tacettin Akyürek, "Anne ve kız geldiler yaya geçidine ama araba hızlı geldiği için duramadı. Burada sürekli bu şekilde kazalar gerçekleşiyor. Daha geçtiğimiz aylarda bir öğretmene yine burada araba çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Bu durumun düzeltilmesi için acilen yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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