Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti - Haberler

Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti

Çanakkale'de yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti.

16.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:35
Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti

'de yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti.


Olay, Çanakkale'nin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alikeçi köyünden zeytin toplamak için 'ın Küçükkuyu beldesine gelen 75 yaşındaki Dudu Yılmaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada, İ.K. isimli sürücünün kullandığı 17 GF 037 plakalı otomobil çarptı. Hanife Dudu Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler