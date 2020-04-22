Yolun karşısına geçmek isterken tankerin altında kalan yaya ağır yaralandı
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Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken tankerin altında kalan yaya ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isterken tankerin çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

22.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:33
Yolun karşısına geçmek isterken tankerin altında kalan yaya ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isterken tankerin çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Kuruçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Rıdvan S. idaresindeki 34 BRP 769 plakalı tanker, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa çarptı. Tankerin altında kalan vatandaş ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralanan vatandaş, tankerin altından çıkartılarak sağlık ekiplerin e teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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