Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (3)
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (3)

25.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:19
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (3)

TESLİM OLDUAntalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Ahmet Elmalıca'nın yaşamını yitirmesine neden olan otomobil sürücüsü Ş.Y., Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

TESLİM OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Ahmet Elmalıca'nın yaşamını yitirmesine neden olan otomobil sürücüsü Ş.Y., Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Ş.Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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