Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
03.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:26

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kepez Mahallesi Solak köyü yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre eczaneye ilaç almak için evden çıkan Ziya A. (82) yolun karşısına geçmek istediği sırada İsmail U. İdaresindeki 34 JL 9748 plakalı otomobil çarptı. Doktor olduğu öğrenilen sürücü otomobilinden inerek yaşlı adam müdahale etti. Yaralı adam vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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