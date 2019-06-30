Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı

BURSA - Bursa'da Karşıdan karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki genç, minibüsün altında kaldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Yolu Mudanya Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.D. yaya geçidinin bulunmadığı yerden karşı geçmek istedi. Arabaların seyrek gelmesini fırsat bilen genç, hızını ayarlayamayınca 16 S 3737 plakalı minibüsün altında kaldı. Yolun kenarına savrulan gence ilk müdahaleyi minibüsün içerisinde bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralı genci Çekirge Devlet Hastanesine kaldıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA