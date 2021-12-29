GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA - Haberler
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GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin K.?ye (36) yolcu midibüsü çarptı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin K.?ye (36) yolcu midibüsü çarptı. Nevin K.?nin midibüsün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Çaycuma ilçe girişinde meydana geldi. F.U. yönetimindeki 67 TT 776 plakalı yolcu midibüsü yolun karşısına geçmekte olan Nevin K.'ye çarptı. Midibüsün altında kalan Nevin K. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Nevin K., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

GENÇ KADININ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

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