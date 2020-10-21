Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı

21.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:31
Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karadağ'a (68) hızla gelen otomobil çarptı.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karadağ'a (68) hızla gelen otomobil çarptı. Karadağ, kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Kaza, dün gece Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karadağ'a hızla gelen otomobil çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zeynep Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Kaza sonrası plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

- Gaziantep
Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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