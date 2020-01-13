Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı.
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı.
Mehmet D. idaresindeki 46 HP 636 plakalı hafif ticari araç, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Doğa K'ya çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.