Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
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Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı

Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.B. isimli bir kadına çarptı. Savrularak düşen kadın yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın düşerek yaralanıyor. - KOCAELİ

Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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