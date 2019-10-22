Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

22.10.2019 10:45

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.



Olay, Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarının bulunduğu bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Keskin'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, başını yere çarparak yaralandı. Başında kanama meydana gelen Ayşe Keskin'e ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.



Otomobilin çarpmasıyla yaralanan Ayşe Keskin, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayşe Keskin'e çarpan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA