Son dakika... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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Son dakika... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

29.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:06

Son dakika 3. sayfa haberi... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Arnavutköy'de otomobilin çarptığı adam hastanede hayatını kaybetti Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki adama, ters istikametten giden bir otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı adam hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki adama, ters istikametten giden bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim Akbulak'a (51), ters istikametten gitmeye çalışan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbulak, kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredeki vatandalar koştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Rasim Akbulak'a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rasim Akbulak'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Son dakika... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Son dakika... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Son dakika... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Son dakika... Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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