Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs ağır yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 CHU 72 plakalı minibüs karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam metrelerce savruldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı