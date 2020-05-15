yolun karşısına geçmek isten kadına taksi çarptı
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yolun karşısına geçmek isten kadına taksi çarptı

yolun karşısına geçmek isten kadına taksi çarptı Başka bir vatandaş kaza sonrasını sosyal medyada canlı yayınladı İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz gün yolun karşısına geçmek istediği esnada bir ticari taksinin çarptığı kadın ağır yaralandı.

yolun karşısına geçmek isten kadına taksi çarptı
15.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:47

yolun karşısına geçmek isten kadına taksi çarptı

Başka bir vatandaş kaza sonrasını sosyal medyada canlı yayınladı

İSTANBUL - İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz gün yolun karşısına geçmek istediği esnada bir ticari taksinin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası bir kişinin sosyal medyadan canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

Kaza, 13 Mayıs saat 15.00 sıralarında Tuzla İçmeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cadde üzerinde kaldırımda yürüdüğü esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan 34 TGB 71 plakalı taksinin sürücüsü, aniden yola atlayan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kadın yere savruldu. Kazada kadın, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza hakkında çalışma yaparak, olay hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazayı gören çevredekiler bölgeye gelerek olay yerindeki çalışmaları izleyip, cep telefonlarıyla kazayı görüntüledi. Kazanın olduğu bölgedeki bir kişi ise kazanın ardından sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

İntihar eder gibiydi

Kazaya karışan ticari taksi şoförü, "Trafikte seyir halindeyken öndeki araç bana yol verdi. Sağ tarafa doğru ilerlerken hanım efendi kendisini arabanın önüne attı, yandan hanımefendiye değdi araba, çarpmanın etkisiyle kendisini yere attı. Süratli değildim, hız olsa taksi de bir hasar olur araçta hasar yok. Arabanın önünde bir anda bitti. Hanımefendi intihar eder gibi yaya geçidi olmayan yerde kendisini yola attı" diye konuştu.

yolun karşısına geçmek isten kadına taksi çarptı

Kaynak: İHA

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