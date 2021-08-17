Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın kamerada
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın kamerada

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

İstanbul'da cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yaralı kadının kızı annesinin başında fenalık geçirdi. Kadının yerde yaralı halde beklediği ve kızın fenalık geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Sultanbeyli'de Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Fatih Bulvarı üzerinden Sancaktepe istikametine seyir halinde olan gri renkteki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın şoka girdi. Annesini yaralı gören kızı olay yerinde fenalık geçirdi. Yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölge trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"Bu alanda sürekli kaza oluyor"

Aynı cadde üzerinde benzer kazaların sık sık olduğunu belirten ve önlem alınması gerektiğini söyleyen esnaf Dursun Kuşcu,"Biz dükkan içerisinde oturuyorduk. Tünelin altından hızlı gelen bir araç burada bir kadına çarptı. Kadın yolun ortasındaki tahtalara çarpması sonucu vücudu yaralar aldı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Gelen ambulans ekipleri, acil ilk yardım müdahalesinde bulundu. Burada hemen hemen her hafta kaza oluşuyor. Bu tünelin altından gelen araç burada çok hızlı geldiği için önünü görmüyor. Yani buraya kesinlikle bir çare bulunması gerekiyor. Burada her hafta bu kazayı yaşıyoruz. ya araç birbirine vuruyor ya da araç yayaya vuruyor sürekli bir sıkıntı ve bir kaza gerçekleşiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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