Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

TUNCELİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Melek Ataç (33) ile kızı Öykü Ataç (9), yaralandı.

TUNCELİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Melek Ataç (33) ile kızı Öykü Ataç (9), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. Mertcan Demirtaş yönetimindeki 33 LY 465 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Ataç ile kızı Öykü'ye çarptı. Kazada, anne ve kızı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Melek Ataç ile kızı Öykü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Öykü Ataç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Kazanın ardından sürücü Mertcan Demirtaş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım