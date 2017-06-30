Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

ÇORUM'da 43 yaşındaki Cumhur Yavuz, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, bugün Çorum Çevreyolu Toptancılar Sitesi kavşağında meydana geldi. Yavuz, kavşakta kırmızı ışıkta otomobillerin durduğu sırada karşıya geçmek istedi. Tam bu sırada yeşil ışık yandı. Arkadan gelen 39 yaşındaki Süleyman Ç. yönetimindeki 55 AVG 74 plakalı otomobil, Cumhur Yavuz'a çarptı. Ağır yaralanan Yavuz, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. - Çorum