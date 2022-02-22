Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede kurtarılamadı

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Öztürk (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşilkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Öztürk'e, Hasan G. yönetimindeki 27 HG 276 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Öztürk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 6 çocuk babası Hasan Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.