Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
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Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ile torunu motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ile torunu motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı kazada, ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Feruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feruzet Koçak olay yerinde, torun Ayşe Miray Doğru ise hastanede hayatını kaybetti. Ölen anneanne ile torunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen kadının cenazesinin yanına gelen yakını da gözyaşlarını tutamadı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet U. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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