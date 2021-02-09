Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü
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Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü

09.02.2021 20:16 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:25
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü

ÜMRANİYE'de iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçerken yere düşen engelli vatandaşa minibüs çarptı.

ÜMRANİYE'de iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçerken yere düşen engelli vatandaşa minibüs çarptı. Engelli yaya, olay yerinde hayatını kaybederken minibüs şoförü gözaltına alındı. 

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Sütçü İmam Caddesi Dudullu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen engelli Aykut Akçay yere düştü. Bu sırada seyir halinde ilerleyen minibüs Akçay'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri engelli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Dudullu istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. 

Orada bulunan İsmail Göral, "O adamı eskiden beri tanırım. Su satıyor toptancı. Gariban birisiydi, eşi de kendisi de sakat. Bütün mahalleli de tanır onu. Ayağı takılıp düşmüş." dedi. 

 


- İstanbul
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı engelli vatandaş öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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