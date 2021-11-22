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Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti Eskişehir'de yolun karşısı geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısı geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Kütahya Karayolu'nun Orhangazi mahallesinden geçen bölümünde sabah saatlerinde meydana geldi. Ümit Ş. idaresindeki 26 AEC 877 plakalı kamyonet Kütahya istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal'a çarptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaralı kadını kurtaramadı. Raziye Ersal'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın mesai saatinin başlangıcına denk gelmesi ise uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Son Dakika Haberleri

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