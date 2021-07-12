Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
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Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı

Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarpan İsmail Pala (47) yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarpan İsmail Pala (47) yaralandı. Pala, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Turan Mahallesi Altınırmak Sokak'ta meydana geldi. Talatcan A.,(24) yönetimindeki 45 ZB 5228 plakalı hafif ticari araç, Altınırmak Sokak'a dönüş için manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Pala'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pala yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Pala, tedaviye alındı. Pala'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Talatcan A.,  gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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