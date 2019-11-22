Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adam aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

22.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:10
Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

'da yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adam aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un ilçesi otogar yanında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçesinde ikamet eden 6 çocuk babası Rahmi Çil (79), Havza ilçesindeki oğlunu ziyaret edip cuma namazını kıldıktan sonra evine gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Çil, Havza Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam bu akşam hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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