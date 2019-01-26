Yolun Karşısına Geçen Yayaya Taksi Çarptı

Ankara'da karşıdan karşıya geçerken taksinin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Dikmen Caddesi üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın önünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.H.?ye o esnada İsmet İnönü Bulvarı yönünde ilerleyen 06 T 1971 plakalı taksi çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan M.H. yerde hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan M.H., ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bir şeridi araç geçişine kapanan yolda trafik önlemi aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA