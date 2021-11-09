Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Y.'yeY.D.yönetimindeki 38 P 0134 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gülizar Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Y.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

 Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

 İntihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı

İntihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title