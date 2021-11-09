Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

KAYSERİ (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı: 1 ölü

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Y.'yeY.D.yönetimindeki 38 P 0134 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gülizar Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Y.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.