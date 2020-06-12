Yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸ırken I·ETT aracı c¸arptı
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Yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸ırken I·ETT aracı c¸arptı

Arnavıtköy'de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu"su"nu"n c¸arpması sonucu yaralandı.

Yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸ırken I·ETT aracı c¸arptı
12.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:27

Arnavıtköy'de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu"su"nu"n c¸arpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutko"y Yıldırım Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocugˆa I·ETT aracı c¸arptı. C¸arpmanın etkisiyle yola savrulan c¸ocugˆun yardımına c¸evredeki esnaflar yetis¸ti. Olay yerine c¸agˆrılan 112 sagˆlık ekipleri yaralı çocuğa ilk mu"dahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan c¸ocugˆun durumunun iyi oldugˆu o"gˆrenildi.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yas¸ananlar gu"venlik kamerası ve vatandas¸ların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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