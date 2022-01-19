Yolun açılmasından umudunu kesen sürücüler araçlarını terk etti

ANKARA (İHA) - Düzce(İHA) – Düzce'de 2 gündür yoğun yağan kar nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, karayollarında ise sürücüler mağduriyet yaşadı. Yol açıldığında ise kalan araçların çekilmesi için trafik ekipleri seferber oldu.

Düzce'de aralıklarla yağan kar, özellikle karayollarında hayatı olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri, D-100 ve TEM otoyolunda tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı'nı geçerek Ankara istikametine gitmesine izin vermedi. Mecburen Karayollarının Düzce kesiminde bekleyen tır ile kamyonlar yolun açılmasını uzun süre bekledi. Bazı tır sürücüleri ise yolun açılmasından umudunu keserek araçlarını terk ederek ihtiyaç ve yemek molası verdi. Polis ekipleri ise yolu açabilmek için anons yaparak, sürücüleri aradı.

Bazı tır sürücüleri ise İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için 9 saattir yollarda olduklarını belirterek, 3 saatte D-100 karayolu Düzce kesiminde beklediklerini söyledi. Sürücüsü gelen tırlar ise uzun uğraşlar sonucunda yoldan çekildi. - DÜZCE