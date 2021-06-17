Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de asker eğlencesi yapan magandalar, yolu kapatarak trafiği aksattı.

Başakşehir'de asker eğlencesi yapan magandalar, yolu kapatarak trafiği aksattı. Son ses müzik açarak çevreyi de rahatsız eden magandalar, kendilerine tepki için korna çalan sürücülere aldırmadan eğlencelerini sürdürdü.

Başakşehir'de askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak için asker konvoyu düzenleyen bir grup genç yolu trafiğe kapattı. Aşırı yüksek sesle müzik açan, dans eden gençler, oluşan araç kuyruğuna aldırış etmedi. Kendilerine tepki için korna çalan sürücüleri de dikkate almayan magandaların "bu kadar da olmaz" dedirten vurdumduymazlığı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Tuğrul Tülek
Spor Cristiano Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:20:01. #1.14#

title