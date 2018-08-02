Yolu Trafiğe Kapatarak Drift Atan 3 Kişi Serbest

Samsun'da konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatarak drift attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şahıs, serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy halinde giden grup yolu trafiğe kapatarak drift attı. İki otomobil trafiğe kapattıkları yolda drift atarken o esnada arkadan gelen ambulans yolun kapanması nedeniyle kavşaktan yan yola girmek zorunda kaldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılarak gündem olunca Samsun Valiliği şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda polisler tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan S.K., Ö.Ö. ve M.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN