"Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar III" sergisi yarın açılacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAMEV), Trabzon'da üç kuşaktır süregelen resim geleneği örneklerini İstanbul'da sanatseverlerle buluşturacak.

Eserler, 12-26 Şubat'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezi içinde yer alan Beşiktaş Çağdaş Galerisi'nde "Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar III" adı altında sergilenecek.

Vakıf, daha önce de aynı sergiyi 2013'te 75 sanatçı 185 eserle ve 2016'da 113 sanatçı 224 eserle yine aynı mekanda İstanbulluların beğenisine sundu.

"Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar III" de ise 160 sanatçının 272 eseri yer alıyor.

Sergi, her gün saat 10.30-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.