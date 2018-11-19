Yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatmaya kalkan vatandaş bu kez caddeyi kapatamadı...Görevliler tapusunu güncellemesini istedi

SAMSUN - Samsun'da 4 şeritli yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle tekrar trafiğe kapatmaya kalkan vatandaş, bu kez polisin 'tapuyu güncellemesi' uyarısı üzerine caddeyi kapatamadı.

İlkadım ilçesinde oturan 67 yaşındaki İbrahim Akbulut, Gençlik Caddesi'nin bin 550 metrekarelik bölümünün kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu defalarca trafiğe kapatmıştı. Daha önce 22 ay kapalı bıraktığı yolu bazı yetkililerin ricası üzerine tekrar açmıştı. En son, 8 Kasım 2018 tarihinde şeritle tekrar yolu kapatmıştı. Girişimlerinden sonuç alamayan Akbulut, bu sabah yine yolu kapatmaya kalkıştı.

İş makinesiyle yola hafriyat dökmek isteyen Akbulut, bir netice alamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri Akbulut'a yolu kapatamayacağını söyledi. Polis ekiplerine, elinde mahkeme kararının olduğunu ve yerin tapulu arazisi olduğunu konusunda itiraz eden Akbulut, belediyeden belge göstermesini istedi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri Akbulut'a yerin boş bir arazi olarak gözüktüğünü söyledi. Polis ekipleri ise Akbulut'tan 2013 yılı tarihli tapusunu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden güncellemesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Akbulut, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne gitti. Akbulut'un çağırdığı iş makinesi ise polisler tarafından geri gönderildi.

"Nerede benim arazim?"

Yolun bir kısmının kendi arazisi olduğunu iddia eden Akbulut, "Buradan bırakın vasıta geçmesini vatandaş bile geçemez. Burası tapulu arazim. Ama şimdi tapu güncellemesi diyorlarsa güncellemeyi de yapacağım. Boş gözüktüklerini söylüyorlar ama nerede benim arazim? Burası benim malım. Yapmayın dedim, kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yaptılar. Kardeşim benim tapulu arazimde kamu hizmeti nasıl yapıyorsunuz? Ödersin bedelini, kamulaştırırsın" dedi.

Caddedeki durum tapu güncellemesinden sonra netlik kazanacak.