Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
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Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler

Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, bir grup esnaf, yolu araç çekerek kapatıp, masa sandalye koyarak elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

ŞANLIURFA'da, bir grup esnaf, yolu araç çekerek kapatıp, masa sandalye koyarak elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Bamyasuyu Mahallesi'nde sık sık elektrik kesildiğini öne süren bir grup esnaf, mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini belirterek, araçları ve iş yerlerindeki masa ve sandalyelerle yolu trafiğe kapattı. Bir süre slogan atarak elektrik kesintilerini protesto eden grup, sorunun çözümü için yardım istediklerini belirtti. İhbar üzerine bölgeye gelen polisin görüşüp ikna ettiği esnaf, eylemi sonlandırıp, iş yerlerine döndü.


Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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