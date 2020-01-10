Yolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı

10.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:13

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan Gülpaşa Turan'ın (53) yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kırsal Başlıoğlu Mahallesi'ndeki Kısık Yaylası'nda yaşayan Gülpaşa Turan'ın, böbrek ağrısı başladı. Bunun üzerine yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nden karla kapanan yolun yolun açılmasını istedi. Çalışmaların ardından bölgeye ulaşan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turan'ı yayladan alarak yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gülpaşa Turan da imdadına yetişen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA