Yolu Kardan Kapanan Köylerdeki Hastalar Paletli Ambulansla Kurtarıldı

Hakkari'de yolu olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan iki köydeki hastalar, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, kente yaklaşık 60 kilometre mesafedeki merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde rahatsızlanan Leyla Çiftçi, (19) yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Akçalı Şantiye Şefliği ve 112 Acil Servis ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu hastanın bulunduğu köye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evde yaptığı hasta, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın ablası Tuğba Çiftçi, köyde yer yer 3 metreye yakın kar olduğunu ve yolların kapandığını söyledi.

Kardeşinin rahatsız olduğunu ve olumsuz hava şartlarından dolayı zorluk yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, "Ekipler yolları açtı. Sağlık ekipleri geldi, kardeşimi götürdü. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Hacı Sevdin Çiftçi de bu sene önceki yıllara göre daha fazla kar yağdığını belirterek, "Allah yetkililerden, devletten razı olsun. Ekipler her gün gelip gidiyor, yollarımızı açıyorlar, hastalarımızı götürüyorlar." diye konuştu.

Ayrıca, kent merkezine 50 kilometre mesafedeki merkeze bağlı Kaymaklı köyünde rahatsızlanan 2 yaşındaki Cudi Demirkan'ın yakınları olumsuz hava şartlarından dolayı durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları köyde ilk müdahalesini evde yaptıkları hastayı, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA