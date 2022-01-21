ERZİNCAN (İHA) - Yolu kardan kapanan köydeki hasta kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Refahiye ilçesinde rahatsızlanan Gülbahar Sarak (43), kardan kapanan evinin yolu iş makinesiyle açılınca sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Onurlu köyünde rahatsızlanan Gülbahar Sarak'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Paletli araç ile hastaya müdahale için yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan eve gelemedi. Bunun üzerine özel idaresi ekipleri, harekete geçti. İş makinesiyle 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden açıldı ve sağlık ekipleri köye ulaştı.

Gülbahar Sarak, sağlık görevlilerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.