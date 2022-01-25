Yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğu UMKE hastaneye ulaştırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğu UMKE hastaneye ulaştırdı

Yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğu UMKE hastaneye ulaştırdı
AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, UMKE tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, UMKE tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Molaşakir köyünde yüksek ateş şikayeti olan 7 yaşındaki Emirhan Karaca'nın ailesinin yardım istemesi üzerine, bölgeye UMKE personeli sevk edildi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı köye paletli ambulansla giden ekipler, Karaca'yı evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesine götürdü.

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title