Yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğu UMKE hastaneye ulaştırdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, UMKE tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, UMKE tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Molaşakir köyünde yüksek ateş şikayeti olan 7 yaşındaki Emirhan Karaca'nın ailesinin yardım istemesi üzerine, bölgeye UMKE personeli sevk edildi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı köye paletli ambulansla giden ekipler, Karaca'yı evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesine götürdü.