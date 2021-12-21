Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti - Haberler
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Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kar motoru ile taşınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kar motoru ile taşınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken'de ikamet eden hamile bir vatandaşımızın rahatsızlandığı ve yolun kapalı olması sebebiyle hastaneye götürülemediği ihbarının alınması üzerine JAK Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, vatandaşımız kar üstü motorlarıyla alınarak sağlık görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.

Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti

Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti

Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti

Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti

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