Yolu kardan kapanan köyde 92 yaşındaki hastaya ulaşmak için seferberlik
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Yolu kardan kapanan köyde 92 yaşındaki hastaya ulaşmak için seferberlik

16.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:35
Yolu kardan kapanan köyde 92 yaşındaki hastaya ulaşmak için seferberlik

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolu kar yüzünden kapanan köyde hastalanan Haydar Temiz (92), İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolu kar yüzünden kapanan köyde hastalanan Haydar Temiz (92), İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 29 kilometre uzaklıktaki Keçeci köyünde yaşayan Haydar Temiz, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine köye 112 ekipleri yönlendirildi. Yoğun kar yağışı yüzünden yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekipleri, greyder ile kapalı yolu açarak, sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Haydar Temiz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan 96 köy yolunun kapalı olduğu kentte, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yolu kardan kapanan köyde 92 yaşındaki hastaya ulaşmak için seferberlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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