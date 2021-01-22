Yolu kardan kapalı mahalledeki hastaya 4 saatlik mücadele ile ulaşıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yukarı Çökek Mahallesi'nde yaşayan tansiyon hastası Hatice Pulat (66), belediye karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çökek Mahallesi'nde yaşayan tansiyon hastası Hatice Pulat aniden rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle de Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmalarının ardından hastası Pulat'a ulaşıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Pulat, daha sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı