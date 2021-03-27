AĞRI Yolu kardan kapalı köydeki hasta bebek için seferberlik

Yolu kardan kapalı köydeki hasta bebek için seferberlikAĞRI'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Başkent köyünde rahatsızlanan 6 aylık Yusuf Akboğa için 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Yolu kardan kapalı köydeki hasta bebek için seferberlik

AĞRI'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Başkent köyünde rahatsızlanan 6 aylık Yusuf Akboğa için 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Büyük uğraşlar sonucu köyünden alınan Yusuf bebek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Başkent Köyü'nde yaşayan Gülperi- İdris Akboğa çiftinin tek çocukları olan Yusuf bebek, yüksek ateş ve ishal nedeni ile rahatsızlandı. Köyün yolu kapalı olduğu için baba İdris Akboğa 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. 26 Mart günü saat 18.00 sıralarında gelen çağrı üzerine köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, Aşağı Kent köyünde kar engelini aşamayınca kapalı olan köy yolunun açılması İl Özel İdaresi'nden destek istendi. Ekipler, şiddetli fırtına nedeniyle yolu açamayınca devreye 112 acil sağlık ekibine ait paletli ambulans girdi. Ambulans köye 2 kilometre kala arıza yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri büyük gayretler sonucu kapalı yolu açarak yaklaşık 13 saat sonra bebeğe ulaştı.

Yolun açılmasıyla birlikte Akboğa bebek Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba İdris Akboğa, "Allah devlete zeval vermesin. Evladıma ulaşmak için büyük bir uğraş verdiler. Haklarını helal etsinler. Köye ulaşmak için saatlerce uğraştılar. Çok şükür oğlumu hastaneye getirdi ve durumu çok iyi. Gerekle muayenesi yapıldıktan sonra taburcu edildi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı