YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK - Haberler
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YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kardan ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 5 çocuk annesi Nihayet Ören (52), 2 saat süren yol açma çalışması sonrası alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kardan ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 5 çocuk annesi Nihayet Ören (52), 2 saat süren yol açma çalışması sonrası alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köyde olduğu gibi ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Aşağı Uluyolu köyü yolu da ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 5 çocuk annesi Nihayet Ören'in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, açmak için seferber oldu. Ekipler, 2 saat sonra köyün yolunu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi köyde yapılan Nihayet Ören, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

YOLU KARDAN KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN 2 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

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