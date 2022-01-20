Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı - Haberler
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Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan Selver Demirbaş (81), iş makinesiyle evinden alınıp, ambulansa götürülerek, hastaneye ulaştırıldı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan Selver Demirbaş (81), iş makinesiyle evinden alınıp, ambulansa götürülerek, hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Üzümözü Mahallesi'nin yolu, ulaşıma kapandı. Mahallede oturan Selver Demirbaş de rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarla harekete geçen sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi yönlendirildi. Yolu da açan iş makinesiyle alınan kadın, ana yolda bekleyen sağlık ekibinin ambulansına teslim edildi. Selver Demirbaş, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Demirbaş ailesi de kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.


Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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