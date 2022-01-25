Yolu kapanan mezrada yalnız yaşayan yaşlı kadını jandarma kurtardı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada yalnız yaşayan yaşlı kadın jandarma ekiplerince kurtarıldı.
BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada yalnız yaşayan yaşlı kadın jandarma ekiplerince kurtarıldı.
???????Şituşağı Köyüne bağlı Şükürhan mezrasında yaşayan 82 yaşındaki B.Ş'den yolun olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanması nedeniyle haber alamayan ilçe merkezindeki akrabası, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu mezra yolu ulaşıma açıldı.
Köye ulaşan jandarma ekipleri B.Ş'yi evinden alarak, ilçe merkezindeki akrabasının evine götürdü.