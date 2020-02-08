Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 5 saatte hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öveçli Mahallesi'nde, doğum sancıları başlayan 38 yaşındaki Canan Dural'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Evde müdahale edilen Dural, 5 saat süren çalışma sonucu ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.