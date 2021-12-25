YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI

ULUS, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesinde yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ulus'a bağlı Dorucaşahince köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, 112 Acilden yardım istedi. 112 Acil ambulansı karla kaplı yolda kalınca, UMKE'ye ait paletli ambulans yola devam etti. Yola devrilen bir ağaç sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Paletli ambulansla evinden alınan kişi, yolda bekleyen ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.