Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu - Haberler
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Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yaşayan ve ilacı biten hastanın ilaçları, jandarma tarafından temin edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yaşayan ve ilacı biten hastanın ilaçları, jandarma tarafından temin edildi.

Dursun köyünde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ayan, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, biten ilaçlarını temin etmesi gerektiğini ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe merkezine gidemediğini belirterek, yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Ayan'ın ilaçlarını temin eden jandarma ekipleri, bunları köye ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köye araçla giden ekipler, Ayan'ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü.

Zorlu yolculuğun ardından jandarma ekiplerini karşısında gören Ayan büyük sevinç yaşadı.

Sevinç gözyaşları döken Ayan, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun." diyerek ilaçlarını getiren jandarma personeline sarılıp teşekkür etti.

Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

Son dakika haberi: KASTAMONU - Yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

AA - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Jandarma, Bozkurt, kar, Güncel, Haber

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